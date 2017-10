27 ottobre 2017

China Zhongwang ha acquisito il controllo del cantiere navale australiano SilverYachts

È specializzato nella costruzione di super yacht interamente realizzati in alluminio

Il gruppo cinese China Zhongwang, uno dei leader mondiali nel settore della produzione di strutture in alluminio, ha acquisito una quota di controllo nel cantiere navale australiano SilverYachts che è specializzato nella costruzione di super yacht interamente realizzati in alluminio.

China Zhongwang ha specificato che dopo l'acquisizione della SilverYachts, che ha sede a Perth, l'azienda navalmeccanica continuerà ad essere guidata dal suo fondatore Guido Alexander Krass e dal progettista Espen Øino.







