27 ottobre 2017

Attica avrà la quasi totalità del capitale della Hellenic Seaways

Il gruppo greco comprerà la quota di Minoan (Grimaldi) per 78,5 milioni di euro e venderà due traghetti al gruppo napoletano

Il gruppo armatoriale greco Attica avrà la proprietà della quasi totalità del capitale sociale della connazionale Hellenic Seaways Maritime (HSW). Attica, che lo scorso agosto aveva siglato un accordo per comprare il 50,3% del capitale della compagnia di navigazione ( del 16 agosto 2017), ha ora raggiunto un'intesa con la Minoan Lines, compagnia greca del gruppo armatoriale napoletano Grimaldi che detiene il restante 48,53% del capitale di HSW, per comprare le rimanenti azioni non ancora in suo possesso.

Si tratta di 37.667.504 titoli azionari che saranno ceduti per complessivi 78,5 milioni di euro. L'accordo con Minoan Lines include anche la vendita da parte di Attica del traghetto Superfast XII ad una società del gruppo Grimaldi per un corrispettivo di 74,5 milioni di dollari e la vendita del catamarano ro-pax Highspeed 7 della HSW alla Minoan Lines per 25 milioni di euro. La nave Superfast XII, di 31.000 tonnellate di portata lorda, è stata costruita nel 2002 e può trasportare oltre 1.800 passeggeri e 1.900 metri lineari di rotabili. L'unità veloce Highspeed 7, costruita nel 2005, può trasportare 1.150 passeggeri e 105 auto.

Con l'acquisizione della partecipazione della Minoan Lines, la quota di proprietà della Attica nella HSW salirà al 98,83% dell'intero capitale sociale.

Lo scorso anno Minoan Lines aveva tentato senza successo di acquisire il controllo della Hellenic Seaways ( del 18 febbraio 2016). Commentando la decisione di cedere la propria partecipazione in HSW alla Attica, la compagnia del gruppo Grimaldi specificato di ritenere che trarrà beneficio dal portare a termine questo accordo e che nel lungo periodo tale operazione determinerà l'esito positivo della razionalizzazione del settore greco del trasporto marittimo a corto raggio e manterrà un appropriato livello di concorrenza nel settore.



