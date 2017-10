30 ottobre 2017

Nei primi nove mesi di quest'anno i porti sudcoreani hanno movimentato 1,18 miliardi di tonnellate di merci (+5,5%)

Il traffico nel porto di Busan è stato di 301,9 milioni di tonnellate (+11,6%)

Nei primi nove mesi di quest'anno i porti della Corea del Sud hanno movimentato complessivamente 1.180.105.878 tonnellate di merci, con una progressione del +5,5% rispetto a 1.118.851.863 tonnellate nel periodo gennaio-settembre del 2016. Il porto di Busan - ha reso noto oggi il Ministero degli Oceani e della pesca di Seul - ha movimentato 301,9 milioni di tonnellate (+11,6%), il porto di Gwangyang 218,5 milioni di tonnellate (+4,6%), il porto di Ulsan 151,5 milioni di teu (+1,7%), il porto di Inchon 124,0 milioni di tonnellate (+4,8%), il porto di Pyeongtaek 83,4 milioni di tonnellate (+1,3%), il porto di Daesan 66,5 milioni di tonnellate (+6,2%), il porto di Pohang 43,1 milioni di tonnellate (-6,7%), il porto di Donghae 24,9 milioni di tonnellate (+7,2%), il porto di Mokpo 17,7 milioni di tonnellate (+3,1%), il porto di Gunsan 13,4 milioni di tonnellate (-10,3%), il porto di Masan 10,0 milioni di tonnellate (-13,2%), il porto di Usuyeong 9,6 milioni di tonnellate (+19,4%), il porto di Yeosu 1,2 milioni di tonnellate (0%) e gli altri porti 114,2 milioni di tonnellate (+9,3%).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec