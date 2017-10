30 ottobre 2017

Approvato il bilancio di previsione 2018 dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale

Circa 61 milioni sono destinati a interventi infrastrutturali

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2018, il primo bilancio previsionale del nuovo ente che è nato dall'accorpamento delle Autorità Portuali di Napoli e di Salerno e che ha giurisdizione anche sul porto di Castellammare di Stabia.

Il bilancio presenta un avanzo di cassa di 116,9 milioni di euro, un avanzo economico di quasi 2,6 milioni di euro ed un avanzo di amministrazione di 100,5 milioni di euro. «Del bilancio preventivo per il 2018 oggi varato - ha commentato il presidente dell'AdSP, Pietro Spirito - mi preme sottolineare i circa 61 milioni destinati a interventi infrastrutturali, presenti nella programmazione annuale delle opere 2018».

Il bilancio di previsione 2018 era stato presentato e discusso venerdì scorso dall'Organismo di partenariato che ha espresso il suo consenso. Da parte sua il Collegio dei revisori dei conti, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del documento contabile dell'AdSP, ha richiamato l'attenzione degli organi di vigilanza e dei terzi «sul criterio di base su cui si fonda il bilancio di previsione dell'AdSP Mar Tirreno Centrale 2018. La formazione delle previsioni - ha rilevato il Collegio dei revisori - è avvenuta procedendo ad una sommatoria dei dati previsionali parziali di Napoli e Salerno per l'anno 2018 formulate con i criteri tradizionalmente adottati dalle due strutture. Il Collegio altresì informa che è il primo anno di predisposizione del documento previsionale unificato. I due richiami precedenti - ha evidenziato il Collegio - potrebbero dar vita a scostamenti significati nel concreto svolgersi della gestione unificata dal1° gennaio 2018 e necessitare di un assestamento previsto dalla legge».



