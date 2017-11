2 novembre 2017

MOL ha preso in consegna la più grande portacontainer mai costruita in Giappone

La “MOL Truth” ha una capacità di carico di 20.150 teu

Martedì la compagnia giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha preso in consegna la MOL Truth che, con una capacità di carico pari ad oltre 20.000 teu, è la più grande portacontainer mai costruita in Giappone. La nave è stata realizzata nel cantiere navale Saijo Shipyard della Imabari Shipbuilding Co. L'unità, di 189.766 tonnellate di portata lorda, è lunga 400 metri e larga 58,5 metri.

La MOL Truth è la quinta di una serie di sei nuove navi da 20.150 teu commissionate dalla compagnia giapponese. La portacontenitori sarà impiegata sulle rotte che collegano l'Asia con il Nord Europa nell'ambito dei servizi dell'alleanza THE Alliance che vede MOL affiancata dalle connazionali “K”Line e NYK, dalla tedesca Hapag-Lloyd e dalla taiwanese Yang Ming.

La sesta nave della serie è in costruzione nel cantiere navale Marugame Shipyard della Imabari Shipbuilding e sarà presa in consegna il prossimo gennaio.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec