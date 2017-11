6 novembre 2017

Avviata la costruzione di un nuovo container terminal nel porto di Khalifa

Sarà gestito da COSCO Shipping Ports e Abu Dhabi Ports Company

Ieri nel porto emiratino di Khalifa è stata avviata la costruzione del container terminal che sarà gestito dalla COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, assieme alla Abu Dhabi Ports Company (AD Ports) ( del 28 settembre 2016).

In occasione dell'inaugurazione dei lavori l'azienda cinese e quella emiratina hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di una Container Freight Station (CFS) che diverrà il più grande terminal di consolidamento, deconsolidamento e di stoccaggio dei carichi containerizzati della regione.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec