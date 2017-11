6 novembre 2017

Il gruppo energetico britannico Craig vende la propria società armatoriale

North Star Shipping sarà ceduta alla società di investimenti Basalt Infrastructure Partners

Il gruppo energetico britannico Craig ha siglato un accordo per vendere la propria divisione armatoriale North Star Shipping alla società di investimenti Basalt Infrastructure Partners. La compagnia possiede ed opera una flotta di 31 mezzi navali di assistenza e soccorso a servizio dell'industria offshore del Mare del Nord a cui si aggiungono altre imbarcazioni di supporto.

Con la transazione, di cui non è stato reso noto il valore, l'intero personale della North Star Shipping continuerà a lavorare sotto la nuova proprietà.

Bank of Scotland fornirà a Basalt parte dei fondi necessari per l'acquisizione.







