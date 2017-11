6 novembre 2017

La Commissione UE ha autorizzato l'estensione del regime belga della tonnage tax

Proroga sino a fine 2022

La Commissione Europea ha autorizzato l'estensione sino alla fine del 2022 di misure in Belgio di sostegno del trasporto marittimo, azioni che hanno lo scopo di incentivare le società armatoriali ad iscrivere le loro navi a registri marittimi europei.

Bruxelles ha specificato che il Belgio si è impegnato ad apportare alcune modifiche a tale regime, che è basato sul sistema della tonnage tax e che prevede che il reddito imponibile delle società armatoriali sia determinato in via forfetaria sulla base del reddito prodotto dalle navi calcolato con riferimento al loro tonnellaggio. Le modifiche avranno lo scopo di evitare qualsiasi discriminazione tra le compagnie di navigazione e tra i registri navali dei diversi Stati membri dello Spazio Economico Europeo.







