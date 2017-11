8 novembre 2017

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +4,7%

In aumento le rinfuse. Calo delle merci varie

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di Ravenna ha segnato un rialzo del +4,7% essendo ammontato a 6,3 milioni di tonnellate rispetto a 6,0 milioni di tonnellate nel periodo luglio-settembre del 2016. Le merci allo sbarco sono state pari a 5,6 milioni di tonnellate (+10,2%) e quelle all'imbarco a 761mila tonnellate (-23,5%).

Complessivamente le merci varie hanno registrato una diminuzione del -12,5% scendendo a 2,4 milioni di tonnellate, di cui 315mila tonnellate di merci containerizzate (-45,9%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 52.034 teu (-9,9%), 451mila carichi ro-ro (-3,8%) e 1,6 milioni di tonnellate di altre merci varie (-3,4%).

In crescita, invece, i traffici di rinfuse. Nel segmento dei carichi secchi il totale è stato di 2,8 milioni di tonnellate (+22,7%), di cui 1,4 milioni di tonnellate di minerali, cementi e calci (+28,8%), 674mila tonnellate di derrate alimentari, mangimi e oleaginosi (+44,9%), 382mila tonnellate di cereali (-23,2%), 45mila tonnellate di carboni e ligniti (+38,2%), 5mila tonnellate di prodotti metallurgici (-67,5%) e 311mila tonnellate di altre rinfuse secche (+59,0%). Nel comparto dei carichi liquidi il totale è stato di quasi 1,2 milioni di tonnellate (+10,7%), di cui 457mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+7,3%), 212mila tonnellate di prodotti chimici (-6,7%), 150mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi e gas naturale (+14,6%), 51mila tonnellate di petrolio greggio (+69,4%) e 813mila tonnellate di altre rinfuse liquide (+7,4%).

Nel terzo trimestre del 2017 il traffico crocieristico nel porto di Ravenna è stato di 26mila passeggeri (+6,7%).

Nei primi nove mesi di quest'anno lo scalo portuale ha movimentato un totale di 19,3 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -0,3% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2016. Il traffico di importazione si è attestato a 16,6 milioni di tonnellate (+0,6%) e quello di esportazione a 2,7 milioni di tonnellate (-5,3%).

Nei primi nove mesi del 2017 le merci varie sono diminuite del -3,1% a 7,8 milioni di tonnellate, di cui 1,6 milioni di tonnellate di merci in container (-17,1%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 167.842 teu (-4,7%), 1,3 milioni di tonnellate di carichi ro-ro (-2,9%) e quasi 4,9 milioni di tonnellate di altre merci varie (+2,5%).

Le rinfuse solide sono aumentate globalmente del +1,4% a 8,1 milioni di tonnellate, di cui 4,1 milioni di tonnellate di minerali, cementi e calci (+16,1%), 1,7 milioni di tonnellate di derrate alimentari, mangimi e oleaginosi (+4,6%), 1,1 milioni di tonnellate di cereali (-30,8%), 187mila tonnellate di carboni e ligniti (+4,8%), 56mila tonnellate di prodotti metallurgici (+249,9%) e 1,0 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (-9,0%).

Nel settore delle rinfuse liquide sono state movimentate 3,4 milioni di tonnellate (+2,7%), di cui 1,3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+2,4%), 655mila tonnellate di prodotti chimici (-8,9%), 444mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi e gas naturale (+1,5%), 158mila tonnellate di petrolio greggio (+60,9%) e 813mila tonnellate di altre rinfuse liquide (+7,4%).

Nei primi nove mesi di quest'anno i crocieristi, per la quasi totalità in transito, sono stati 41mila (-0,4%).









