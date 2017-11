9 novembre 2017

Dopo nove trimestri chiusi in perdita, nello scorso periodo luglio-settembre Yang Ming è tornata all'utile

Accentuata crescita dei ricavi, mentre i costi sono rimasti stabili

Dopo nove periodi trimestrali consecutivi archiviati in perdita, nel periodo luglio-settembre del 2017 la compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming Marine Transport Corporation è tornata a registrare un utile netto che è risultato pari a 1,34 miliardi di dollari di Taiwan (44,5 milioni di dollari USA) rispetto ad una perdita netta di -4,53 miliardi di dollari di Taiwan nel terzo trimestre dello scorso anno. I ricavi sono notevolmente aumentati essendosi attestati a 35,78 miliardi di dollari di Taiwan (+23,4%), mentre i costi sono risultati pressoché costanti essendo ammontati a 32,76 miliardi di dollari di Taiwan (+1,6%). L'utile operativo è stato di 1,55 miliardi di dollari di Taiwan rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -4,69 miliardi di dollari di Taiwan nel trimestre luglio-settembre dello scorso anno.

Yang Ming ha reso noto che nel terzo trimestre del 2017 i volumi containerizzati trasportati dalla flotta hanno segnato un incremento del +11,1% essendo stati pari a 1,24 milioni di teu e inoltre che nel periodo l'attività della compagnia ha beneficiato di un apprezzamento dei noli e dell'effetto della crescita della domanda e della capacità di carico messa in campo.

Nei primi nove mesi di quest'anno i ricavi sono aumentati del +18,3% salendo a 99,26 miliardi di dollari di Taiwan rispetto a 83,89 miliardi di dollari di Taiwan nel periodo gennaio-settembre del 2016. I costi hanno registrato un rialzo del +2,1% avendo totalizzato 94,45 miliardi di dollari di Taiwan. Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno positivo e pari rispettivamente a 501,4 milioni e 61,2 milioni di dollari di Taiwan rispetto a corrispondenti risultati di segno negativo e pari a -12,89 miliardi e -19,98 miliardi di dollari di Taiwan nei primi nove mesi dello scorso anno.









