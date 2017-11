13 novembre 2017

Fincantieri avvia la procedura per il delisting di Vard dalla Borsa di Singapore

L'azienda italiana offrirà sino a 38,5 milioni di euro circa per acquisire il 21% del capitale non in suo possesso

Fincantieri ha avviato la procedura per giungere all'uscita della controllata Vard dalla Borsa di Singapore, delisting che il gruppo navalmeccanico italiano aveva annunciato di aver intenzione di effettuare già un anno fa all'atto della presentazione dell'offerta per acquisire l'intero capitale della norvegese Vard.

Oggi Fincantieri ha reso noto che la propria filiale Fincantieri Oil & Gas ha presentato alla Vard una proposta per il delisting volontario, proposta che è stata valutata e approvata dal consiglio di amministrazione dell'azienda norvegese che ha deciso di avviare la relativa procedura presso la Borsa di Singapore.

Fincantieri Oil & Gas, che attualmente detiene 936 milioni di azioni della Vard pari al 79,34% del capitale della società, avanzerà un'offerta per acquisire la restante quota del capitale non ancora in suo possesso, offerta basata su un presso di 0,25 dollari di Singapore per ciascuna delle quasi 244 milioni di azioni non detenute da Fincantieri O&G per un valore totale sino ad un massimo di quasi 61 milioni di dollari di Singapore (38,5 milioni di euro).



