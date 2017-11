14 novembre 2017

A Roma l'assemblea generale dell'Associazione Logistica della Intermodalità Sostenibile

Grimaldi: in un anno abbiamo riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica il problema dello sviluppo dei trasporti e della logistica sostenibile

Ad un anno dalla sua costituzione, oggi a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, si è riunita l'assemblea generale di A.L.I.S. (Associazione Logistica della Intermodalità Sostenibile) per un confronto sullo sviluppo del settore della logistica e del trasporto. «In questo seppur breve periodo di attività - ha sottolineato il presidente di A.L.I.S., Guido Grimaldi - abbiamo saputo riportare all'attenzione dell'opinione pubblica ed all'ordine del giorno dell'agenda politica nazionale il problema dello sviluppo dei trasporti e della logistica sostenibile in Italia. Ritengo che siano stati conseguiti i primi fondamentali risultati. In particolare - ha spiegato Grimaldi - abbiamo aperto un dialogo costante e concreto tra i numerosi soggetti del settore trasporti che ALIS rappresenta e il mondo politico ed istituzionale, non solo a livello nazionale. Per farlo abbiamo aggregato intorno ad un progetto condiviso importanti esponenti del panorama logistico italiano ed europeo, permettendo loro di avere una piattaforma associativa comune».

In occasione dell'assemblea si è tenuta la tavola rotonda “Il ruolo del trasporto sostenibile per il rilancio del Sistema Paese” che, moderata da Bruno Vespa e aperta dal presidente dell'associazione, ha visto alternarsi negli interventi diversi relatori tra cui Antonio Gentile, sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo economico, Gabriele Toccafondi, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Barbara Degani, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Mario Mattioli, presidente di Confitarma, Bernardo Mattarella, amministratore delegato della Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale, e Roberto Nardella, presidente di Confimea, la Confederazione Italiana dell'Impresa.

L'assemblea è stata anche l'occasione per presentare alla folta rappresentanza imprenditoriale intervenuta Confalis, nuova realtà nata dalla sinergia di A.L.I.S. e Federazione Imprese che è stata creata per rispondere alle esigenze delle imprese di essere maggiormente rappresentate e cogliere i benefici dell'intermodalità a prescindere dal settore di appartenenza.



