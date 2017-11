15 novembre 2017

Istanza per insediare un terminal multipurpose su parte del Molo Polisettoriale del porto di Taranto

È stata presentata da una società consortile costituita da Zeta System Spa e Taranto Iniziative Produttive

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha reso noto che ieri la società consortile “Southgate Europe Terminal”, costituita dalla Zeta System Spa e dalla Taranto Iniziative Produttive Srl, ha presentato istanza per acquisire la concessione demaniale marittima della durata di trent'anni di una porzione di banchina e superficie retrostante nell'area del Molo Polisettoriale del porto di Taranto.

La proposta ha lo scopo di rendere operativo un terminal multipurpose con la gestione del ciclo completo di movimentazione di merce containerizzata e merce varia. L'ente portuale ha precisato che la società ha chiesto l'anticipata occupazione limitatamente ad una parte della superficie oggetto della domanda di concessione.







