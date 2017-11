20 novembre 2017

Accordo tra Banco di Napoli e l'AdSP del Mar Ionio per il sostegno ai progetti collegati alle ZES

L'intesa sarà presentata il 28 novembre a Taranto

Il prossimo 28 novembre a Taranto sarà presentato un accordo tra il Banco di Napoli e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per il sostegno alle imprese e ai progetti collegati alle costituende Zone Economiche Speciali. La presentazione si svolgerà alle ore 10.00 presso la Camera di Commercio di Taranto nell'ambito del convegno “ZES - Zone Economiche Speciali: nuove opportunità per il territorio”.

Apriranno i lavori Luigi Sportelli, presidente della Camera di Commercio di Taranto, e Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto. I contenuti dell'accordo saranno presentati da Francesco Guido, direttore generale del Banco di Napoli e direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, e da Sergio Prete, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Seguiranno gli interventi di Alessandro Panaro, responsabile “Maritime & Mediterranean Economy” di SRM, su “Il ruolo delle ZES per la crescita del territorio” e di Gianluigi Venturini, direttore commerciale Imprese Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, su “L'offerta di prodotti e servizi per lo sviluppo del settore”.







