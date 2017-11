20 novembre 2017

GEFCO ha inaugurato una propria filiale in Grecia

Quest'anno è previsto un raddoppio del fatturato generato dal mercato greco

GEFCO ha inaugurato una propria filiale in Grecia, nazione - ha evidenziato il gruppo logistico - con il maggior numero di navi e che controlla attualmente il 18% della flotta mondiale, con porti - quelli del Pireo e di Salonicco - che sono tra le vie di accesso regionali all'Europa sud-orientale e all'Europa centrale. Inoltre GEFCO ha ricordato che la Grecia ha avviato numerosi programmi tesi alla modernizzazione, all'ampliamento e al miglioramento delle sue infrastrutture e che negli ultimi anni la produzione industriale greca ha mostrato una crescita costante: in particolare sono presenti nel Paese alcune società leader nel settore dell'industria alimentare e del tabacco, nel settore tessile, farmaceutico, chimico, minerario, petrolifero e metalmeccanico.

«GEFCO - ha spiegato il direttore generale di GEFCO Grecia, Fabien Gauchet - mira a rafforzare la sua competitività e la sua presenza sul mercato greco e prevede di registrare un fatturato quasi doppio nel 2017. Intendiamo inoltre trasmettere alle aziende locali la nostra esperienza logistica maturata in decenni di attività, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo del paese».

GEFCO ha precisato che la nuova filiale greca offre l'intera gamma dei servizi offerti dal gruppo e che sta già elaborando delle soluzioni stradali internazionali per diversi clienti e svilupperà ulteriori soluzioni quali il trasporto a temperatura controllata per i settori alimentare e farmaceutico, ben rappresentati in Grecia.



