21 novembre 2017

Commessa alle giapponesi Toyota Tsusho e MES per la fornitura di 16 gru destinate al porto di Mombasa

Il contratto ha un valore di circa 64 milioni di dollari

La giapponese Toyota Tsusho assieme alla connazionale Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. (MES) si sono assicurate un contratto per la fornitura di 16 gru destinate alla seconda fase del progetto di sviluppo del porto di Mombasa, progetto che è sostenuto economicamente dal Giappone attraverso il programma Special Terms for Economic Partnership (STEP) della Japan International Cooperation Agency.

La commessa, che riguarda la fornitura di quattro gru di banchina e di 12 mezzi di piazzale, ha un valore complessivo di 7,2 miliardi di yen (64 milioni di dollari). La consegna delle gru, che saranno prodotte dalla MES, verrà completata nel 2020.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec