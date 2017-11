21 novembre 2017

Assoporti sigla un protocollo per favorire l'integrazione delle reti wi-fi dei porti con le rete nazionale WiFi.Italia.it

D'Agostino: sottoscrivendo l'accordo - i porti italiani faranno un ulteriore passo in avanti nel campo dell'innovazione

Oggi a Bruxelles, in occasione della firma con il direttore della DG Connect Roberto Viola di un administrative arrangement per la collaborazione tra WiFi.Italia.it e il progetto europeo WiFi4EU alla presenza della commissaria europea all'Economia Digitale Mariya Gabriel, il sottosegretario di Stato del ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni, Antonello Giacomelli, ha reso noto che WiFi.Italia.it, progetto che ha l'obiettivo di permettere a cittadini e turisti italiani e stranieri di connettersi gratuitamente e in modo semplice a una rete wi-fi libera e diffusa su tutto il territorio italiano, ha sottoscritto due protocolli con il presidente dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), Zeno D'Agostino, e con il presidente di Property Managers Italia (PM Italia), Stefano Bettanin.

«Sono particolarmente orgoglioso - ha sottolineato il sottosegretario - della firma dell'accordo tra WiFi4EU e Wi.fi.Italia.it nella convinzione che l'esperienza italiana possa costituire una best practice in Europa. Siamo il primo tra i Paesi europei - ha ricordato Giacomelli - ad aver avviato da luglio la costruzione di una rete federata nazionale con il lancio di una App che consente già ora a cittadini e turisti, italiani e stranieri, di connettersi gratuitamente e usufruire di contenuti e servizi dell'ecosistema turismo».

Specificando che «WiFi.Italia.it è nata proprio aumentare l'offerta turistica attraverso non solo una rete wi-fi gratuita ma anche i servizi che in futuro tramite la App potranno essere offerti: dall'acquisto di un biglietto per un museo agli itinerari enogastronomici di un determinato territorio», Giacomelli ha evidenziato che «i protocolli firmati oggi con Property Managers Italia e Assoporti consentiranno di offrire un importante biglietto da visita dell'Italia e delle singole realtà territoriali ai turisti che visiteranno il nostro Paese».

«Abbiamo colto con favore l'iniziativa del Mise relativamente a WiFi.Italia.it», ha spiegato il presidente di Assoporti Zeno D'Agostino. «Sottoscrivendo l'accordo - ha aggiunto - i porti italiani faranno un ulteriore passo in avanti nel campo dell'innovazione, mettendo a disposizione la connessione wi-fi negli ambiti di loro competenza».

Con i protocolli Assoporti, l'associazione che rappresenta 54 porti italiani tra cui figurano i maggiori scali marittimi amministrati dalle Autorità di Sistema Portuale, e PM Italia, l'associazione che rappresenta gli imprenditori dell'ospitalità residenziale, si impegnano a favorire l'integrazione delle loro reti wi-fi presenti nei porti e nelle strutture ricettive con le rete nazionale WiFi.Italia.it, il progetto del governo promosso da Mise, Mibact e AgID che fornisce gratuitamente attraverso una App a turisti e cittadini un'unica modalità di accesso alla rete automatica e valida per sempre senza dover ripetere la registrazione o digitare scomode password ad ogni accesso. In particolare, è prevista nei protocolli la diffusione di ecosistemi wireless interoperabili in grado di accompagnare l'utente nel proprio viaggio verso mete di interesse turistico e culturale, oltre alla collaborazione per lo studio di servizi e su progetti congiunti per il potenziamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche.







