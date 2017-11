22 novembre 2017

L'Autorità Portuale di Anversa compra 720 chilometri di oleodotti

Acquisirà per 44 milioni di euro la Nationale Maatschappij der Pijpleidingen

L'Autorità Portuale di Anversa comprerà la Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP), società che possiede una rete di condotte che collega lo scalo portuale belga alle industrie chimiche e petrolifere dell'hinterland. L'azienda sarà ceduta per 44 milioni di euro dalla belga Ackermans & van Haaren, che possiede il 75% del capitale della società, e dalla connazionale Electrabel, che detiene il restante 25%.

La rete di condotte e oleodotti di NMP si estende per 720 chilometri. L'authority portuale ha specificato che attualmente l'86% dei ricavi della società è generato dai 600 chilometri di condotte che si trovano nell'area portuale o che collegano le aziende del cluster portuale di Anversa con le società petrolchimiche Kempen, nelle Fiandre, e Feluy, in Vallonia. Un ulteriore 11% dei ricavi proviene dalle joint venture che gestiscono 117,5 chilometri di condotte, di cui 67,8 chilometri nell'area portuale di Anversa.

«Le condotte - ha evidenziato l'amministratore delegato dell'Autorità Portuale, Jacques Vandermeiren - costituiscono il mezzo di trasporto ideale per l'industria chimica e petrolifera. Dando loro accesso ad una rete di condotte che è aperta a tutti gli utenti noi otterremo vantaggi almeno su due fronti: contribuiremo a rafforzare la presenza nel porto di questo settore, che è così importante per l'economia del Belgio e delle Fiandre; inoltre nella regione di Anversa verranno ulteriormente consolidati i molti flussi logistiche che gravitano sull'area portuale. Inoltre gli oleodotti rappresentano il mezzo di trasporto più rispettoso dell'ambiente, più efficiente dal punto di vista energetico e più sicuro, e ci aiuteranno a creare opportunità di crescita nell'ambito della transizione energetica, un'area nella quale noi, con la nostra piattaforma unica, svolgiamo un ruolo chiave».



