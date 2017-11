22 novembre 2017

Hupac incrementerà l'offerta di trasporto combinato tra l'Italia e i mercati nordeuropei

Nuovi servizi Zeebrugge-Novara e Singen-Cremona/Brescia

Nei prossimi giorni l'operatore elvetico di trasporto combinato Hupac rafforzerà ulteriormente l'offerta sulle direttrici che collegano l'Italia con il Belgio/Regno Unito e con la Germania. L'azienda attiverà cinque partenze ferroviarie settimanali in entrambe le direzioni tra Novara e Zeebrugge, porto dal quale i carichi possono essere inoltrati via traghetto per il Regno Unito. Il servizio è in grado di trasportare mezzi con profilo P400.

Inoltre l'azienda attiverà cinque partenze settimanali in entrambi le direzioni tra il terminal di Singen, nella Germania sudoccidentale, e Cremona e una ulteriore partenza alla settimana tra Singen e Brescia.

Hupac ha annunciato anche l'incremento della frequenza del servizio tra il terminal di Colonia Eifeltor e Malmö, che salirà da tre a quattro partenze settimanali.







