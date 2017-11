22 novembre 2017

L'Associazione Spedizionieri di La Spezia al tavolo di confronto per la realizzazione di Confmare

Laghezza: necessaria un'organizzazione che possa esprimere posizioni forti anche rispetto alle controparti politiche e istituzionali

L'Associazione Spedizionieri di La Spezia ha annunciato la decisione di partecipare al tavolo di confronto per la realizzazione di Confmare, progetto sotto l'egida di Confcommercio che è volto a dare voce in modo coerente alle differenti categorie imprenditoriali del settore marittimo.

L'associazione spezzina ha sottolineato che il mondo dei trasporti marittimi ha necessità urgente di una rappresentanza politico-associativa forte, in grado di rilanciare con decisione, anche e specialmente con il nuovo governo che scaturirà dalle elezioni 2018, il tema della logistica dei trasporti marittimi e dei porti come centrale e strategico per il rilancio del sistema paese.

«Non sono le sigle - ha precisato il presidente dell'Associazione Spedizionieri di La Spezia, Alessandro Laghezza - a fare la differenza. Sono i contenuti e la capacità di coordinamento effettivo di categorie che per troppo tempo hanno seguito strade e strategie indipendenti, quando oggi un mercato dei trasporti, fortemente polarizzato è alle prese con una crisi finanziaria tutt'oggi sottostimata. Gli spedizionieri spezzini, come per altro i colleghi genovesi - ha spiegato Laghezza - sono convinti della necessità di concentrare gli sforzi e quindi il potere contrattuale in una organizzazione che possa, in particolare per quanto attiene la filiera mare e porti, esprimere posizioni forti anche rispetto alle controparti politiche e istituzionali».



