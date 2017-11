27 novembre 2017

Hapag-Lloyd ha inserito scali diretti al porto di Livorno nel servizio MSE

Cancellate temporaneamente le toccate a Marsiglia Fos, scalo servito con trasbordi via Genova

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha inserito scali diretti al porto di Livorno nell'ambito del servizio MSE, che collega il Mediterraneo con la costa orientale del Sud America, linea dalla quale sono stati nel contempo cancellate temporaneamente le toccate al porto francese di Marsiglia Fos. La compagnia ha precisato che il collegamento con i mercati della Francia meridionale continuerà ad essere offerto attraverso il trasbordo dei carichi diretti o provenienti da Fos realizzato nel porto di Genova.

La nuova rotazione del servizio MSE effettua scali ai porti di Barcellona, Genova, Livorno, Gioia Tauro, Marsaxlokk, Valencia, Suape, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Itapoa, Montevideo, Navegantes, Santos, Rio de Janeiro, Las Palmas, Valencia, Barcellona.







