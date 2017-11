27 novembre 2017

Giovedì nel porto di Genova si terrà un convegno organizzato dalla Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni dell'ANIMP

L'evento a bordo della ro-ro portacontainer “Jolly Quarzo” del gruppo Messina

Giovedì prossimo nel porto di Genova, a bordo della ro-ro portacontainer Jolly Quarzo del gruppo armatoriale Ignazio Messina & C., si terrà un convegno organizzato dalla Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni (LTS) dell'Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale (ANIMP), organizzazione di riferimento delle imprese di impiantistica industriale, sui cambiamenti in atto nel mondo impiantistico e quindi anche nella logistica, sul rapporto industria impiantistica-trasporto e nella fattispecie anche sul peso che queste attività industriali possono avere sulle attività dei porti.

EPC Contractors, spedizionieri e operatori del settore si confronteranno sull'andamento del mercato impiantistico e sulle sue potenzialità di sviluppo, anticipando le prossime attività della Sezione con l'obiettivo di ridefinirne mission e obiettivi in risposta alle mutate esigenze delle aziende e del mercato.



Programma

10:00-10:30 Registrazione 10:30-10:40 Benvenuti a bordo

Sandro Badano, Comandante Jolly Quarzo

Ignazio Messina, Amministratore Delegato Ignazio Messina & C. 10:40-10:45 Introduzione ai lavori

Massimo Zambon, Delegato Sezione LTS ANIMP 10:45-11:10 Saluti di benvenuto

Claudio Andrea Gemme, Presidente ANIMP

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria

Marco Bucci, Sindaco Comune di Genova

Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale 11:10-11:30 Evoluzione della Sezione LTS ANIMP

Massimo Zambon, Delegato Sezione LTS ANIMP 11:30-12:00 Trend di mercato del settore impiantistico

Giacomo Franchini, Direttore SupplHi 12:00-12:20 L'Università di Genova e il mondo marittimo

Anna Sciomachen, Docente di Economia e Management Marittimo e Portuale - Università di Genova 12:20-12:40 Transport sulle nuove rotte dall'Oriente all'Europa

Matteo Cantile, Telenord 12:40-13:00 Perché navi Jolly

Ignazio Messina, Amministratore Delegato Ignazio Messina & C. 13:00-14:00 Buffet lunch 14:00-15:30 Visite al Ponte di Comando e alla Nave 15:30-16:00 Chiusura lavori



