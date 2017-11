28 novembre 2017

Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna ha approvato il bilancio di previsione 2018

Prossimamente con la definizione della pianta organica dell'ente e la nomina del segretario generale

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2018 dell'ente, il primo della nuova AdSP chiamata dalla riforma della governance della portualità italiana varata lo scorso anno ad amministrare gli scali portuali di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura.

Il primo documento finanziario del nuovo ente è stato elaborato in stretta sinergia tra gli uffici di Cagliari ed Olbia nella forma di accorpamento dei dati contabili delle soppresse Autorità Portuali di Cagliari e del Nord Sardegna.

L'AdSP ha evidenziato che il bilancio previsionale è proiettato ad assicurare risorse adeguate a completare i progetti in itinere negli scali delle due ex authority portuali ma, soprattutto, a garantire i necessari interventi per la messa in sicurezza dei porti di nuova acquisizione. Per Oristano, Portovesme e Santa Teresa di Gallura, infatti, nel corso del 2018 saranno programmate apposite variazioni al bilancio di previsione, con stanziamenti per tutti i capitoli di spesa, così come saranno nel contempo incamerate le relative entrate che ne consentiranno la totale operatività.

Inoltre il Comitato di gestione ha approvato alcune variazioni di bilancio del 2017 e alcuni provvedimenti amministrativi ordinari.

«La riunione odierna ad Olbia del Comitato di gestione - ha commentato il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana - è un segnale inequivocabile dell'attenzione verso tutte le realtà che compongono il nuovo ente. Il documento finanziario approvato oggi all'unanimità, benché sicuramente integrabile nel corso del prossimo anno con apposite variazioni, pone solide basi per una gestione integrata ed efficace degli scali isolani».

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna è stato costituito lo scorso 17 novembre e la composizione dell'organizzazione dell'ente proseguirà prossimamente con la definizione della nuova pianta organica e con la nomina del segretario generale. «È - ha spiegato Deiana - un percorso a tappe partito da appena dieci giorni con la prima riunione a Cagliari del Comitato. Stiamo lavorando a ritmi serrati con l'obiettivo di rendere operativa, ben organizzata e, soprattutto, capillare la struttura dell'AdSP entro la fine dell'anno. Un passo necessario prima di iniziare un 2018 che prevede importanti sfide per i porti sardi dal punto di vista infrastrutturale, commerciale e occupazionale».



