29 novembre 2017

L'antitrust sudcoreana impone ad Hamburg Süd di uscire dalle alleanze con altre compagnie per le rotte Asia - Centro/Sud America

La decisione a seguito dell'acquisizione della compagnia tedesca da parte di Maersk Line

La Korea Fair Trade Commission (FTC) ha imposto alla compagnia di navigazione Maersk Line del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk di far uscire la compagnia tedesca Hamburg Süd dalle alleanze strette con altre compagnie di navigazione relativamente alle rotte che collegano l'Asia con l'America Latina, decisione che è stata assunta a seguito dell'acquisizione da parte di Maersk Line della Hamburg Süd che è stata concordata alla fine dello scorso anno e che è stata notificata alla FTC lo scorso 24 aprile ( del 28 aprile 2017), concentrazione che secondo l'autorità antitrust sudcoreana determinerebbe una distorsione della concorrenza su tali rotte se la compagnia tedesca continuasse a mantenere in atto gli accordi siglati con altri vettori.

La FTC ha rilevato che con la concentrazione tra Maersk Line e Hamburg Süd detiene relativamente alle rotte che collegano l'Estremo Oriente/Asia con il Centro America/Caraibi una quota di mercato pari al 33,3%, quota che tuttavia sarebbe pari al 54,1% se rimanessero in vigore gli accordi che legano Hamburg Süd ad altre tre compagnie di navigazione relativamente a questi servizi.

Inoltre relativamente alle rotte che collegano l'Estremo Oriente/Asia con la costa occidentale del Sud America la quota di mercato della concentrazione Maersk Line/Hamburg Süd risulta pari al 37,6%, mentre salirebbe al 65,9% mantenendo in atto gli accordi con altre compagnie.

L'authority sudcoreana, specificando che è la prima volta che la FTC impone misure correttive agli accordi orizzontali stretti nel mercato del trasporto marittimo containeizzato, ha sottolineato che le rilevanti quote di mercato che Maersk Line e Hamburg Süd deterrebbero nell'ambito delle alleanze con altre compagnie potrebbero determinare una limitazione della concorrenza su queste rotte ed ha quindi imposto l'uscita di Hamburg Süd dal consorzio armatoriale che opera sulle rotte tra Estremo Oriente/Asia e Centro America/Caraibi e ha vietato la proroga del contratto, che scadrà il prossimo marzo, del consorzio che opera sulle rotte tra Estremo Oriente/Asia e costa ovest del Sud America.



