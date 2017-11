29 novembre 2017

MSC Crociere ordina altre due navi a Fincantieri

Oggi è stata consegnata "MSC Seaside", la prima delle due unità commissionate nel 2014

Il gruppo navalmeccanico Fincantieri costruirà altre due navi per MSC Crociere che si aggiungeranno alle due unità che la compagnia crocieristica ha per la prima volta commissionato al gruppo cantieristico italiano nel 2014 ( del 22 maggio 2014).

L'annuncio dell'ulteriore assegnazione a Fincantieri di ordinativi per nuove costruzioni è stato dato oggi in occasione della cerimonia di consegna nel cantiere navale di Monfalcone della MSC Seaside, la prima delle due navi da crociera ordinate dalla compagnia tre anni fa, mentre la sua gemella MSC Seaview sarà consegnata nella primavera del prossimo anno.

MSC Seaside, che ha una stazza lorda di 154.000 tonnellate ed è lunga 323 metri, è la più grande nave finora realizzata in Italia e può ospitare 5.179 passeggeri.

Il progetto delle due ulteriori navi commissionate da MSC Crociere a Fincantieri, con accordo che sarà sottoscritto questo pomeriggio, sarà un'evoluzione di quello delle unità di classe “Seaside”.



