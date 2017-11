30 novembre 2017

Maersk Container Industry rinnova la propria collaborazione con la tedesca Bitzer

I compressori prodotti dall'azienda germanica vengono installati nei sistemi di refrigerazione dei container realizzati dalla MCI

Maersk Container Industry (MCI), la società di produzione di container del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, ha rinnovato la propria collaborazione con la tedesca Bitzer che realizza sistemi di climatizzazione e refrigerazione e che fornisce compressori di propria produzione per i container marittimi frigo costruiti dalla MCI.

Il nuovo accordo, della durata di dieci anni, estende la collaborazione tra le due aziende che è in atto da 15 anni. Nell'ambito dell'intesa Bitzer continuerà a fornire alla MCI i compressori in alluminio Octagon a 2 gradini che vengono montati nei sistemi di refrigerazione Star Cool dell'azienda danese utilizzati nei propri container reefer, sistemi di refrigerazione che ad oggi sono stati installati su oltre 250mila contenitori.







