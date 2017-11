30 novembre 2017

Al porto di Ravenna un finanziamento europeo di 37,4 milioni di euro

I fondi sono destinati al progetto “Hub portuale di Ravenna”

Al porto di Ravenna è stato aggiudicato un finanziamento europeo di 37,4 milioni di euro, attraverso fondi europei della Connecting Europe Facility (CEF), per la realizzazione del progetto di Hub portuale. Il finanziamento è stato assegnato dalla Commissione Europea nell'ambito del bando delle grandi reti di trasporto e sarà ratificato il prossimo 12 dicembre nel corso della riunione del Comitato di Coordinamento degli Stati membri.

«Appena appresa la notizia - hanno commentato il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi - per prima cosa abbiamo contattato il ministro Delrio ed il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini per ringraziarli del loro sostegno che ha consentito il raggiungimento di questo risultato importante per Ravenna e per la portualità nazionale. Restano ancora - hanno ricordato De Pascale e Rossi - alcuni decisivi passaggi burocratici in relazione all'iter del progetto “Hub portuale di Ravenna 2017”, avviato il 18 settembre scorso con la presentazione del progetto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in corso di esame al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si auspica possa concludersi in tempi rapidi e permettere così l'avvio di lavori tanto attesi da tutto il cluster marittimo portuale della Regione e non solo».







