30 novembre 2017

CMA CGM fonderà i marchi MacAndrews e OPDR

La nuova entità avrà sede ad Amburgo

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha annunciato la fusione dei propri marchi MacAndrews e OPDR con l'obiettivo di creare un'unica entità dedicata ai trasporti multimodali intra-europei. Il piano prevede che la fusione venga portata a termine il prossimo 1° gennaio con la sopravvivenza del brand britannico MacAndrews, acquisito dal gruppo francese nel 2002 ( del 29 novembre 2002) e con il quartier generale della nuova entità stabilita ad Amburgo, sede del marchio tedesco OPDR che CMA CGM ha comprato nel 2015 ( dell'8 luglio 2015).

Inoltre il piano prevede il mantenimento dell'attuale livello occupazionale e dei servizi operati dai due marchi. La nuova MacAndrews. Infatti, avrà 595 dipendenti, di cui 310 provenienti da OPDR e 285 da MacAndrews, e sarà presente in 16 nazioni con 36 agenzie e gestirà 18 servizi.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec