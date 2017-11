30 novembre 2017

Completato l'iter di autorizzazioni per la fusione tra Maersk Line e Hamburg Süd

La flotta combinata sarà costituita da 773 navi con una capacità di trasporto di 4,15 milioni di teu

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller - Mærsk ha reso noto che con l'approvazione di martedì da parte della sudcoreana Fair Trade Commission (FTC) dell'acquisizione della compagnia di navigazione tedesca Hamburg Süd, via libera all'operazione del valore di 3,7 miliardi di euro che è stato concesso dall'authoriy antitrust asiatica con la prescrizione di un'uscita del vettore tedesco dalle alleanze con altre compagnie relativamente alle rotte tra l'Asia e il Centro/Sud America ( del 29 novembre 2017), è stato compiuto il passo finale della procedura di autorizzazione della transazione da parte delle autorità competenti.

«Con l'approvazione finale dell'acquisizione - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo danese, Søren Skou - abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare nella nostra strategia volta a diventare un'azienda di trasporto e logistica integrata che realizza una crescita sostenibile. Questi - ha sottolineato - sono movimenti davvero entusiasmanti e non vediamo l'ora di fare i primi passi come un'unica compagnia».

A.P. Møller - Mærsk prevede che a partire dal 2019 la fusione consentirà di realizzare sinergie del valore pari a 350-400 milioni di dollari all'anno. Assieme Maersk Line, la compagnia di trasporto marittimo containerizzato del gruppo danese, e Hamburg Süd avranno una flotta di 773 navi, di cui 105 provenienti dalla compagnia tedesca, con una capacità di trasporto di 4,15 milioni di teu, pari al 19,3% della capacità complessiva della flotta mondiale di portacontainer.



