1 dicembre 2017

Pan Ocean Co. sigla un contratto del valore di 1,8 miliardi di dollari con il gruppo minerario Vale

L'accordo ha una durata di 27 anni e prevede il trasporto di minerale di ferro dal Brasile

La compagnia sudcoreana Pan Ocean Co. ha siglato un contratto con il gruppo minerario brasiliano Vale International per l'esportazione per via marittima di minerale di ferro dal Brasile. L'accordo, che ha una durata di 27 anni a partire dal primo trimestre del 2020, ha un valore di circa 1,8 miliardi di dollari.

Al 30 settembre scorso la compagnia marittima sudcoreana aveva una flotta di 211 navi, di cui 81 di proprietà (dell'età media di 7,28 anni) e 130 a noleggio. La sola flotta di portarinfuse risultava costituita da 184 navi, di cui 70 rinfusiere Handymax, 45 Panamax, 36 Capesize e 33 Handysize. Le rimanenti 27 navi della flotta includevano 11 navi cisterna, sette chimichiere, sei portacontainer, due navi per carichi eccezionali ed una nave per gas naturale liquefatto.

Lo scorso anno la flotta della Pan Ocean ha trasportato volumi di carichi per un totale di 95,0 milioni di tonnellate, con un incremento del +21% sul 2015. Nei primi nove mesi del 2017 i volumi trasportati sono ammontati a 72,9 milioni di tonnellate. Nel terzo trimestre di quest'anno il 56,9% dei volumi di carichi trasportati dalla flotta era relativo al mercato spot, mentre la quota più consistente (83,4%) del totale dei carichi trasportati era costituita da rinfuse solide, di cui il 39,8% del totale da minerale di ferro, il 29,7% da carbone e il 13,9% da cereali.



