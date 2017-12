4 dicembre 2017

DP World ha ottenuto l'intera proprietà della società terminalista Embraport di Santos

Lo scorso anno il terminal portuale brasiliano ha movimentato 666.215 container (+5,8%)

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha ottenuto l'intero controllo della società terminalista brasiliana Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A. (Embraport), azienda che gestisce un terminal multipurpose nel porto di Santos di cui aveva ottenuto una partecipazione nel 2009 ( del 31 agosto 2009).

Il gruppo mediorientale, che deteneva il 33,33% del capitale di Embraport, ha infatti acquisito il restante 66,67% di proprietà della Odebrecht TransPort (OTP) del gruppo brasiliano Odebrecht. La società terminalista brasiliana sarà ribattezzata DP World Santos.

Il terminal Embraport occupa una superficie di 207mila metri quadri ed ha una linea di banchina di 653 metri. La capacità di traffico annua dell'impianto è pari a 1,2 milioni di teu.

Lo scorso anno il porto di Santos ha movimentato un traffico dei container pari a 3.564.118 teu, con una flessione del -5,7% sul 2015. Nel 2016 il solo terminal Embraport ha movimentato 666.215 teu, con un incremento del +5,8% rispetto a 629.532 teu nell'anno precedente.



