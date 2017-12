6 dicembre 2017

Oggi a Marghera è stata varata la nave da crociera Nieuw Statendam

Sarà consegnata da Fincantieri ad Holland America Line nell'autunno 2018

Oggi nel cantiere navale di Marghera della Fincantieri è stata varata la Nieuw Statendam, la nuova nave della compagnia Holland America Line gruppo Carnival Corporation che verrà consegnata nell'autunno del prossimo anno dopo il completamento della fase di allestimento degli interni.

La nuova nave è la sedicesima costruita da Fincantieri per Holland America Line e la seconda della classe “Pinnacle” dopo “Koningsdam”, consegnata dallo stesso cantiere nel 2016. La Nieuw Statendam avrà una stazza lorda di circa 99.500 tonnellate, una lunghezza di quasi 300 metri e potrà ospitare a bordo fino a 2.660 passeggeri in oltre 1.300 cabine.







