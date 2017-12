6 dicembre 2017

Nominati i membri delle commissioni confederali di Confitarma

Mariella Amoretti tesoriere e Luca Sisto direttore generale

Oggi il consiglio della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha approvato il bilancio di previsione 2018 ed ha proceduto a completare la composizione degli organi confederali nominando tesoriere, su proposta del comitato esecutivo, Mariella Amoretti, amministratore delegato del Gruppo Amoretti Armatori. Inoltre, su proposta dei rispettivi presidenti di commissione, il consiglio ha nominato i componenti delle commissioni tecniche permanenti e ha incaricato Luca Sisto di assumere il ruolo di direttore generale con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Sisto subentra a Gennaro Fiore che, in Confitarma nel 1983, è stato responsabile della politica dei trasporti, ha ricoperto l'incarico di vice direttore generale dal 1998 e poi di direttore generale dal 2003. Il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, a nome di tutto il consiglio ha ringraziato Fiore per il duro lavoro svolto in questi anni a tutela degli interessi delle aziende associate: «un impegno - ha sottolineato - portato avanti con grande competenza, tenacia, onestà intellettuale e lealtà verso la nostra Confederazione. La professionalità di Gennaro Fiore non è mai venuta meno e tutti noi gli siamo grati per aver sempre agito con perspicacia e correttezza, contribuendo alla crescita della nostra flotta e difendendola nei momenti più difficili».

Al termine dei lavori il consiglio di Confitarma ha incontrato Esben Poulsson, presidente dell'Intemational Chamber of Shipping (ICS), la principale organizzazione marittima non governativa che rappresenta circa l'80% del tonnellaggio mondiale. Dal maggio scorso Emanuele Grimaldi, past president di Confitarma è uno dei tre vice presidenti dell'ICS.



