7 dicembre 2017

Uiltrasporti sollecita la Camera ad adeguare l'emendamento in materia di lavoro portuale

Tarlazzi: «discrimina i lavoratori portuali, prevedendone trattamenti di serie A e di serie B»

L'emendamento di modifica del comma 15-bis dell'art.17 della legge 84/94 sui porti, che è passato al Senato ed ora è all'esame della Camera dei deputati «tende a modificare l'esito di quanto portato avanti con il Ministero dei Trasporti» e «stravolge l'Avviso Comune firmato da tutte le parti sociali rappresentative della portualità italiana, discrimina i lavoratori portuali, prevedendone trattamenti di serie A e di serie B». Lo ha sottolineato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, evidenziando che «il processo di automazione, le trasformazioni in atto nei terminal e l'usura del lavoro portuale incidono direttamente anche sui dipendenti delle imprese e dei terminal portuali, che con questo emendamento verrebbero esclusi dalle misure necessarie alla loro riqualificazione e ricollocazione e per l'anticipo pensionistico».

«Se l'emendamento non sarà adeguato a tutta la platea dei lavoratori portuali - ha avvisato il segretario della Uiltrasporti - dopo lo sciopero del 15 dicembre, necessariamente seguirà altra mobilitazione dei lavoratori, bloccando i porti italiani, che sono il volano di sviluppo del Paese».

«Lunedì 11 dicembre il Correttivo Porti del decreto legislativo169/16 - ha ricordato Tarlazzi - dovrebbe passare in via definitiva in Consiglio dei ministri nella formulazione condivisa da tutte le parti sociali ed il cui merito va dato soprattutto al ministro dei Trasporti. A maggior ragione - ha concluso - ci aspettiamo dal Parlamento un'attenta riflessione seguita dall'omologazione dell'emendamento in questione ai contenuti del Correttivo Porti, stoppando in tal modo il ridicolo e il grave danno che diversamente si creerebbe».



