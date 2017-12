7 dicembre 2017

Compiuto l'ultimo passo per l'unificazione delle ex Autorità Portuali di Genova e di Savona

Ok al subingresso parziale del gruppo Spinelli nella concessione demaniale precedentemente in capo a Terminal Rinfuse Genova

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha annunciato che è stato dato il via libera all'ultimo tassello dell'unificazione delle ex Autorità Portuali di Genova e di Savona stabilita dalla riforma della governance della portualità italiana varata lo scorso anno, in base alla quale l'amministrazione dei porti delle due città è stata affidata alla nuova AdSP.

Oggi, infatti, il Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale ha approvato l'armonizzazione delle contrattazioni dei dipendenti della nuova Autorità di Sistema Portuale, delibera che segue quella di approvazione della nuova pianta organica dell'ente e che chiude così entro i termini previsti uno dei compiti imposti dalla riforma dei porti.

Nel corso della riunione odierna è stato rilasciato anche il parere positivo al subingresso parziale della Spinelli Srl nella concessione demaniale marittima precedentemente in capo a Terminal Rinfuse Genova per l'utilizzo di una superficie di circa 14.500 metri quadri presso il Ponte ex Idroscalo. L'AdSP ha ricordato che l'istanza era stata presentata ad inizio 2017, in accordo con TRGE, in virtù del costante aumento dei traffici del gruppo Spinelli che ha anche evidenziato le previsioni di un ulteriore crescita delle sue movimentazioni nei prossimi anni e presentando un piano di impresa che attesta investimenti per circa otto milioni di euro.



