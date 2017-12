11 dicembre 2017

CMA CGM ha completato l'acquisizione della brasiliana Mercosul Line

La compagnia di navigazione è stata ceduta dalla Maersk Line

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha completato l'acquisizione della compagnia di navigazione brasiliana Mercosul Line che è stata ceduta dalla danese Maersk Line con cui lo scorso giugno era stato sottoscritto un accordo vincolante per il passaggio di proprietà della società ( del 13 giugno 2017).

Costituita nel 1996, Mercosul Line ha una flotta costituita da quattro portacontainer da 2.500 teu impiegate in servizi di cabotaggio che servono oltre 12 porti in Brasile. La compagnia ha 130 dipendenti e uffici a Santos, São Paulo, Manaus, Recife e Itajai.

CMA CGM è presente in Sud America con 18 uffici in Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e con uno staff di 340 persone. Il gruppo francese impiega 71 navi in nove servizi marittimi con l'America Latina che fanno scalo in 20 porti della regione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail