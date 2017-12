12 dicembre 2017

Si farà la fusione tra Ghent Port Company e Zeeland Seaports

La North Sea Port Port Authority avrà 250 dipendenti

La fusione tra l'Autorità Portuale del porto belga di Ghent e Zeeland Seaports, la società che amministra i porti olandesi di Vlissingen e Terneuzen, è stata decisa formalmente venerdì scorso con la sottoscrizione dell'atto che darà vita alla North Sea Port, il nuovo ente che gestirà i tre scali portuali ( dell'8 settembre 2017). L'intesa è stata approvata nelle scorse settimane dalle otto istituzioni pubbliche che possiedono il capitale sociale delle due authority portuali.

La nuova North Sea Port, con sede legale in Olanda, sarà costituita all'inizio del prossimo anno come holding a cui faranno capo le due filiali Zeeland Seaports e Ghent Port Company la cui attività sarà coordinata da un consiglio di sorveglianza. La North Sea Port Port Authority avrà 250 dipendenti.

Gli azionisti che istituiranno il nuovo ente hanno evidenziato che North Sea Port si porrà già da subito tra i primi scali portuali europei essendo il terzo porto continentale in termini di valore aggiunto e il decimo quanto a traffico delle merci movimentato, posizione nella classifica dei porti europei che è destinata a salire ulteriormente in quanto l'obiettivo è di accrescere entro il 2022 il valore aggiunto del 10% e il traffico marittimo dalle attuali 62 milioni di tonnellate a 70 milioni di tonnellate e il traffico con i mercati interni dalle attuali 55 milioni di tonnellate a 60 milioni. È attesa anche una crescita dell'occupazione da 97mila persone, tra posti di lavoro diretti e indiretti, a 100mila.



