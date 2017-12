12 dicembre 2017

La BEI finanzia la costruzione di un traghetto alimentato a GNL della Brittany Ferries

Il prestito di 142,6 milioni di euro è stato erogato con il contributo di Société Générale

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha annunciato la sottoscrizione con il gruppo bancario francese Société Générale e con la compagnia di navigazione francese Brittany Ferries del primo finanziamento nel campo del trasporto marittimo “verde” siglato nel quadro del programma Green Shipping Guarantee della BEI che è stato istituito lo scorso anno con Société Générale, nell'ambito del piano di investimenti europeo Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), e che prevede l'erogazione di fondi per 750 milioni di euro con lo scopo di promuovere investimenti in tecnologie che consentano di migliorare l'efficienza energetica e di ridurre le emissioni inquinanti nel settore del trasporto marittimo.

L'accordo è relativo al finanziamento della costruzione della nave Honfleur, che sarà il primo traghetto con propulsione alimentata a gas naturale liquefatto della flotta di Brittany Ferries. L'unità entrerà in servizio nell'aprile 2019 sulle rotte che collegano Caen e Ouistreham, in Francia, con Portsmouth, nel Regno Unito. Il finanziamento ammonta a 142,6 milioni di euro, di cui 49,5 milioni interamente garantiti dalla BEI.

«Questo finanziamento verde nel settore marittimo - ha sottolineato il vice presidente della BEI, Ambroise Fayolle - rappresenta una novità a livello europeo. È - ha spiegato - un finanziamento particolarmente innovativo, realizzato con successo grazie alla garanzia europea nel quadro del piano Juncker, con il contributo del Meccanismo per collegare l'Europa e con il ruolo pilota di Société Générale nel settore. Strutturando un finanziamento più rischioso in un nuovo settore d'intervento, la banca dell'Unione Europea ribadisce con forza il suo impegno a favore di una crescita verde, responsabile e sostenibile su scala internazionale. Il nostro obiettivo è di sostenere gli sforzi degli armatori francesi nello sviluppare un trasporto marittimo più rispettoso dell'ambiente grazie ad uno strumento finanziario adeguato e d'interesse. Le performance ambientali delle Autostrade del Mare - ha concluso Fayolle - sono al centro della nostra azione per il clima, in conformità con gli impegni assunti alla COP21 e alle priorità del Grand Plan d'Investissement del governo francese».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail