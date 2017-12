12 dicembre 2017

La Scuola Europea di Short Sea Shipping ha cambiato nome

È stata ribattezzata Escola Europea prendendo atto della diversificazione delle attività del centro di formazione

Ad oltre dieci anni dalla sua fondazione la Scuola Europea di Short Sea Shipping, il centro di formazione catalano sul trasporto marittimo di corto raggio, ha deciso di cambiare nome prendendo atto della diversificazione delle attività della Scuola, accentrata in una prima fase sul settore dello short sea shipping e successivamente ampliata includendo tra l'altro corsi di logistica ferroviaria, operazioni portuali, reti di trasporto, groupage marittimo, commercio internazionale, trasporto a temperatura controllata e combustibili alternativi. Inoltre le attività hanno spaziato in altri campi come la consulenza e la gestione di progetti, sempre nell'ambito del trasporto intermodale e dei porti.

La Scuola mantiene l'aggettivo Europea ed ha assunto semplicemente il nome di Escola Europea o Scuola Europea. La più ampia missione del centro di formazione è esplicitata anche nel cambiamento della denominazione del suo campo d'attività che da Short Sea Shipping diventa Intermodal Transport.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec