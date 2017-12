13 dicembre 2017

I porti marittimi cinesi hanno stabilito il proprio nuovo record di traffico merci e container per il mese di novembre

Lo scorso mese sono state movimentate 702,5 milioni di tonnellate di carichi (+3,8%). Il solo traffico dei container è stato pari a 17,8 milioni di teu (+7,0%)

Lo scorso mese i porti cinesi hanno stabilito il proprio nuovo record di traffico delle merci movimentato nel mese di novembre avendo totalizzato 1,05 miliardi di tonnellate di carichi, con un incremento del +3,5% rispetto al precedente record stabilito nel novembre 2016 con 1,02 miliardi di tonnellate.

Il nuovo picco per il mese di novembre è stato tale anche relativamente al traffico movimentato dai soli porti marittimi, nei quali il totale è stato di 702,5 milioni di tonnellate con una crescita del +3,8% sul precedente record di 676,8 milioni di tonnellate ottenuto nel novembre 2016, così come relativamente al traffico movimentato dai porti interni cinesi che a novembre 2017 hanno stabilito il record assoluto mensile avendo movimentato 350,7 milioni di tonnellate, con un incremento del +2,3%% sul precedente record assoluto stabilito nell'aprile di quest'anno con 342,6 milioni di tonnellate e con un rialzo del +3,1% rispetto a 340,3 milioni di tonnellate movimentate nel novembre 2016.

Lo scorso mese i più consistenti volumi di traffico sono stati movimentati dai porti di Ningbo-Zhousan con 78,0 milioni di tonnellate (+5,0% sul novembre 2016), Shanghai con 58,5 milioni di tonnellate (+4,9%), Guangzhou con 48,8 milioni di tonnellate (+6,2%), Tangshan con 44,8 milioni di tonnellate (-1,0%), Qingdao con 42,1 milioni di tonnellate (+1,2%) e Tianjin con 41,0 milioni di tonnellate (-12,8%).

Lo scorso mese i porti cinesi hanno stabilito anche il proprio nuovo record di traffico dei container movimentato nel mese di novembre, record che è tale sia relativamente al traffico complessivo che è stato pari a 20,2 milioni di teu sia al traffico movimentato dai soli porti marittimi che è ammontato a 17,8 milioni di teu che al traffico containerizzato movimentato dai soli porti interni che si è attestato ad oltre 2,3 milioni di teu, tre nuovi record per il mese di novembre che sono risultati superiori rispettivamente del +7,4%, 7,0% e 10,7% sui precedenti tre record stabiliti tutti nel novembre 2016 con 18,8 milioni, 16,7 milioni e 2,1 milioni di teu.

A novembre 2017 i più rilevanti volumi di traffico containerizzato sono stati movimentati dai porti di Shanghai con oltre 3,5 milioni di teu (+10,9% sul novembre 2016), Shenzhen con 2,1 milioni di teu (+0,7%), Ningbo-Zhoushan con 2,0 milioni di teu (+18,4%), Guangzhou con 1,8 milioni di teu (+2,7%), Qingdao con 1,5 milioni di teu (+0,2%) e Tianjin con 1,1 milioni di teu (-5,8%).

Nei primi undici mesi di quest'anno i porti cinesi hanno movimentato complessivamente 11,6 miliardi di tonnellate di merci, con una crescita del +7,0% sul periodo gennaio-novembre del 2016. I soli porti marittimi hanno movimentato 7,9 miliardi di tonnellate di carichi (+6,9%) e i porti interni 3,7 miliardi di tonnellate (+7,3%).

I porti che nei primi undici mesi del 2017 hanno movimentato i più elevati volumi di traffico sono stati Ningbo-Zhoushan con 932,7 milioni di tonnellate (+9,9%), Shanghai con 646,1 milioni di tonnellate (+9,7%), Tangshan con 524,8 milioni di tonnellate (+10,4%), Guangzhou con 518,2 milioni di tonnellate (+9,0%), Qingdao con 465,9 milioni di tonnellate (+1,4%), Tianjin con 462,8 milioni di tonnellate (-8,8%) e Dalian con 418,6 milioni di tonnellate (+4,9%).

Nei primi undici mesi di quest'anno il traffico containerizzato è stato pari a 217,3 milioni di teu (+8,7%), di cui 192,6 milioni di teu movimentati dai porti marittimi (+8,0%) e 24,6 milioni di teu dai porti interni (+14,3%). I primi porti per volume di traffico dei container sono Shanghai con 36,8 milioni di teu (+8,2%), Shenzhen con 23,2 milioni di teu (+5,5%), Ningbo-Zhoushan con 22,8 milioni di teu (+14,3%), Guangzhou con 18,4 milioni di teu (+9,1%), Qingdao con 16,7 milioni di teu (+1,6%) e Tianjin con 13,9 milioni di teu (+4,5%).









