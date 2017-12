13 dicembre 2017

Panagiotis Laskaridis è il nuovo presidente dell'ECSA

Subentrerà a inizio 2018 a Niels Smedegaard

Panagiotis Laskaridis, amministratore delegato della compagnia greca Laskaridis Shipping Co. e consigliere dell'associazione degli armatori greci, è il nuovo presidente dell'European Community Shipowners' Associations (ECSA), incarico della durata biennale che assumerà dall'inizio del prossimo anno subentrando a Niels Smedegaard, presidente e amministratore delegato del gruppo armatoriale DFDS e rappresentante dell'associazione armatoriale danese Danish Shipping in seno all'associazione degli armatori europei.

Il segretario generale dell'ECSA, Martin Dorsman, a nome del consiglio direttivo e del personale dell'associazione europea, ha ringraziato Smedegaard per aver guidato l'ECSA negli ultimi due anni: «l'ottima presidenza di Niels Smedegaard spicca ancor di più tenendo conto delle circostanze molto difficili per gli armatori negli ultimi anni. Combinare i miglioramenti in campo ambientale con il mantenimento della posizione competitiva degli armatori dell'UE è un vero successo. Sono davvero lieto che nei prossimi anni Smedegaard continuerà a contribuire alle discussioni nell'ambito del consiglio dell'ECSA».



