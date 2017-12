15 dicembre 2017

Nel porto canadese di Québec sarà costruito un container terminal

L'investimento ammonterà a 400 milioni di dollari canadesi

Nel porto canadese di Québec sarà costruito un nuovo container terminal con un investimento di 400 milioni di dollari canadesi (312 milioni di dollari USA). Il progetto, che verrà realizzato nell'ambito del progetto di sviluppo dello scalo denominato “Beauport 2020”, prevede l'estensione di 610 metri lineari di una banchina con profondità del fondale di -17 metri (-15 metri con la bassa marea) e l'approntamento di aree terminalistiche per un totale di 17 ettari con la realizzazione di collegamenti con la rete ferroviaria e con quella stradale.







