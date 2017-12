18 dicembre 2017

Nei primi dieci mesi del 2017 il porto di Trieste ha movimentato 514mila container (+26,6%)

Ad ottobre la crescita + stata del +40,0%

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha reso noto che nei primi dieci mesi di quest'anno il porto di Trieste ha movimentato 51,1 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +4,7% sullo stesso periodo del 2016. Il solo traffico containerizzato è stato pari a 513.899 teu (+26,6%). Buone le performance anche degli altri comparti, con un incremento del +4,0% dei rotabili, un +13,9% delle altre merci varie e una crescita del +2,7% delle rinfuse liquide, mentre le rinfuse solide sono diminuite del -20,8%.

Nei primi dieci mesi del 2017 il traffico ferroviario generato dall'attività dello scalo portuale giuliano è stato di 7.147 treni (+13,9%).

«L'eccellente performance dei container - ha commentato il presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - è un risultato senza precedenti per il porto, tanto che già ad ottobre abbiamo superato il totale dell'anno 2016 (486.462 teu) ed il record del porto di Trieste del 2014 di 506.019 teu. Con questo trend di crescita prevediamo di raggiungere per la prima volta i 600.000 teu a fine anno. Sono volumi - ha precisato - non paragonabili ai porti nordeuropei, ma dimostrano una dinamicità e una vivacità senza precedenti in atto nello scalo. Al di là del risultato dei container, siamo un porto multisettoriale, con una forte vocazione ferroviaria e importanti margini di crescita: oltre ai numeri, in questo momento la nostra solidità si misura soprattutto sulla capacità di attrarre compagnie armatoriali e investitori internazionali interessati al nostro sviluppo in ambito logistico e industriale».

Nel solo mese di ottobre di quest'anno il porto ha movimentato 5,7 milioni di tonnellate, con un rialzo del +11,6% sull'ottobre 2016. I container sono stati pari a 56mila teu (+40,0%). Crescita anche negli altri settori, con un +0,7% delle merci ro-ro, un +12,9% delle altre merci varie, un +9,9% delle rinfuse liquide e un +42,6% delle rinfuse solide. Nel comparto ferroviario sono stati movimentati 822 treni, totale che costituisce il dato record mensile per lo scalo.



