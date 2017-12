18 dicembre 2017

La Commissione UE indaga su aiuti concessi all'operatore ferroviario merci rumeno CFR Marfa

L'azienda è l'operatore storico del mercato del trasporto merci su rotaia in Romania

La Commissione Europea ha avviato un'indagine per appurare se la cancellazione dei debiti della società ferroviaria merci rumena CFR Marfa nei confronti dello Stato e il mancato successo nel recuperare altre somme dovute dall'azienda abbiano conferito alla società un vantaggio indebito e costituiscano un'infrazione alle norme europee sugli aiuti di Stato.

«Il mercato del trasporto delle merci su rotaia - ha affermato Margrete Vestager, commissario europeo alla Concorrenza - è una componente essenziale dei collegamenti trasportistici di qualsiasi economia. CFR Marfa è l'operatore storico di questo mercato in Romania ed ha beneficiato della cancellazione di crediti pubblici e del mancato recupero di prestiti che avrebbe dovuto rimborsare ai creditori pubblici. Dobbiamo verificare se un investitore privato avrebbe agito con CFR Marta nello stesso modo del governo e, in caso contrario, se tali misure siano compatibili con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato».

In particolare, l'indagine della Commissione UE prenderà in esame una serie di misure per la permuta in azioni di debiti del valore di circa 1,7 miliardi di nuovi lei (360 milioni di euro) attuate nel 2013 dallo Stato rumeno in favore della CFR Marfa e il mancato recupero, a partire dal 2010, di debiti e imposte a carico di CFR Marfa e di debiti nei confronti di CFR Infrastructure.



