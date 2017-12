19 dicembre 2017

Minacce a Monti, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

D'Agostino: non escludo di convocare un'assemblea straordinaria di Assoporti a Palermo per dare un chiaro segnale di solidarietà al collega

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, ha ricevuto intimidazioni che ha denunciato all'autorità giudiziaria. Lo ha reso noto l'ex procuratore aggiunto di Palermo, Leonardo Agueci, che è stato posto alla guida dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'AdSP. Agueci ha precisato che a tal proposito ci sono attività investigative in corso.

«La notizia seconda la quale Pasqualino Monti sarebbe stato minacciato - ha dichiarato il presidente dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), Zeno D'agostino - ci lascia sconcertati e amareggiati. Ci stringiamo attorno al nostro collega e vogliamo dire a voce alta e tutti in coro uniti, che non ci faremo intimidire da chi crede che con le minacce e le intimidazioni si possa ottenere qualcosa, o cambiare le procedure che ogni giorno portiamo avanti. Non escludo - ha proseguito D'Agostino - di convocare un'assemblea straordinaria proprio a Palermo nel giro di poche settimane per dare un chiaro segnale di solidarietà al collega».

Tra le manifestazioni di solidarietà a Pasqualino Monti, quella della Fit-Cisl: «il dissenso, quando c'è - ha sottolineato il segretario nazionale dell'organizzazione sindacale, Emiliano Fiorentino - non deve mai superare i limiti di legge, oltre che della convivenza civile. La Fit-Cisl condanna sempre e comunque la violenza. Auspichiamo che gli investigatori facciano piena chiarezza in modo tempestivo, consentendo al presidente di svolgere il suo mandato con la necessaria serenità».



