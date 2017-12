19 dicembre 2017

Hélène Hotellier è il nuovo segretario generale di Fedespedi

Subentra a Piera Maria Marini, che ha ricoperto il ruolo dal 2009

Hélène Hotellier è il nuovo segretario generale di Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, l'organizzazione imprenditoriale che rappresenta e tutela gli interessi di oltre 2.200 imprese di spedizioni internazionali. L'ufficializzazione della nomina è avvenuta ieri nell'ambito del consiglio direttivo della Federazione riunitosi a Milano.

Trentotto anni, laureata presso la Faculté des Sciences économiques et de gestion dell'Università di Lione con un master in European Studies presso l'Università Cattolica di Louvain, Hotellier ha maturato una significativa esperienza in ambito associativo, avendo ricoperto l'incarico di responsabile Ufficio studi e Affari europei in Federdistribuzione - Associazione della Distribuzione Moderna Organizzata (2009-2017) e, prima ancora, quello di head of Economic Department di CECIMO - European Committee for Cooperation of The Machine Tool Industries (2005-2008), incarico quest'ultimo svolto a Bruxelles.

Hotellier succede a Piera Maria Marini, che ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Federazione nazionale dal 2009 e che - ha evidenziato Fedespedi - ha contribuito ad accelerare il percorso di costruzione di un network associativo e a realizzare i programmi della Federazione.

«La nomina della dottoressa Hotellier, già inserita nella nostra segreteria dallo scorso giugno - ha rilevato il presidente di Fedespedi, Roberto Alberti - avviene in un momento particolarmente significativo per la Federazione in cui vanno rafforzati sia il dialogo e la collaborazione con il territorio che l'impegno nel creare le condizioni di contesto necessarie alle imprese del settore spedizionieristico per essere più competitive e cogliere le opportunità di sviluppo di un mercato globale sempre più concorrenziale. A nome dell'intero consiglio direttivo della Federazione - ha concluso Alberti - desidero ringraziare la dottoressa Piera Maria Marini per il grande impegno profuso in questi anni a favore della nostra Federazione. La sua è stata una figura autorevole e di riferimento soprattutto per la sua grande esperienza e professionalità acquisita sul campo in ruoli apicali in tanti anni di lavoro nel nostro settore».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail