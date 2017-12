19 dicembre 2017

Primo incontro tra i dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Presentata l'ipotesi di modello organizzativo dell'ente

Ieri ad Olbia si è riunito per la prima volta tutto il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il nuovo ente che è nato dall'accorpamento delle Autorità Portuali di Cagliari e del Nord Sardegna e che amministra i porti di Cagliari (sede dell'AdSP), Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e la banchina commerciale di Santa Teresa di Gallura.

Gli oltre settanta dipendenti della nuova authority si sono incontrati nella sala convegni della stazione marittima dell'Isola Bianca per un primo briefing operativo diviso in tre sessioni. La prima, in fase plenaria, nel corso della quale il presidente dell'AdSP, Massimo Deiana, ha illustrato i passi fatti nei pochi mesi dall'insediamento: dalla costituzione e convocazione del Comitato di gestione, all'approvazione del bilancio di previsione 2018, per chiudere con la firma del decreto, lo scorso 14 dicembre, per l'ufficializzazione della composizione dell'Organo di partenariato della risorsa mare.

A tali passi è seguita ieri la presentazione dell'ipotesi di modello organizzativo dell'AdSP. A tal proposito Deiana ha specificato che non è previsto alcun accentramento particolare su un'unica sede, ma una gestione suddivisa per direzioni, dislocate tra Nord e Sud, rette dalla figura del dirigente e proiettate, come previsto dalla legge, sotto forma di piramide, con il segretario generale ed il presidente al vertice. Sei, al momento, quelle indicate oltre allo staff di presidenza: una amministrativa, una manutentiva di security e servizi di interesse generale; una dedicata alle grandi opere e alla programmazione, una al demanio, una per la pianificazione e lo sviluppo, una al lavoro portuale.

Con la presentazione della nuova struttura è stata anticipata anche la nuova interfaccia web dell'ente, che approderà in rete con il nuovo sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it, portale settato sui nuovi standard dettati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che sarà reso definitivamente operativo il prossimo mese.

L'identità del nuovo ente è stata inoltre riassunta in un unico logo, elaborato con un concorso pubblico dall'Assoporti per tutte le AdSP italiane, ma con una lieve personalizzazione. Per la Sardegna, infatti, la nave stilizzata recherà sulla prua un richiamo alla bandiera dei Quattro Mori, una citazione identitaria che il Deiana ha ritenuto di dover sottolineare per rafforzare la specialità ed il senso di appartenenza dei porti dell'isola.

Nella seconda fase della riunione di ieri i dipendenti si sono suddivisi in sette uffici per altrettanti workshops operativi di approfondimento della conoscenza interpersonale e delle rispettive materie di competenza. Riflessioni e proposte sono poi approdate nell'ultima fase, nel pomeriggio dedicato alla sintesi, alle conclusioni ed anche al saluto di fine anno.

« È stata - ha commentato Deiana - una giornata molto produttiva ed emozionante Tutti i dipendenti hanno potuto finalmente approfondire la loro conoscenza, scambiare le prime impressioni su quanto finora svolto, sui programmi futuri e rafforzare quel rapporto di sinergia sul quale si fonderanno i risultati che verranno conseguiti nei prossimi mesi dall'Autorità di Sistema Portuale. È una sfida fondamentale che, sono certo, darà forza e velocità allo sviluppo dei nostri porti di competenza, in ottica di unità e fattiva collaborazione».



