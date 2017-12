19 dicembre 2017

Costa Crociere ha rinnovato la partnership con la compagnia aerea Neos

185.000 posti sui voli diretti nei Caraibi, Emirati Arabi, Nord Europa, India e Maldive

Costa Crociere ha rinnovato per il triennio 2019-2021 la partnership con Neos, la compagnia aerea italiana appartenente al gruppo Alpitour. La nuova intesa prevede circa 185.000 posti sui voli Neos in esclusiva per i passeggeri della compagnia crocieristica che partiranno dall'Italia per raggiungere i porti di imbarco delle loro crociere nei Caraibi, Emirati Arabi, Nord Europa, India e Maldive. Si tratta di un raddoppio rispetto al precedente accordo triennale che ammontava a circa 90.000 posti. I voli Neos-Costa Crociere partiranno dagli aeroporti di Milano Malpensa, Verona, Bologna e Catania, con un programma flessibile che prevede scali in diversi altri aeroporti regionali.

L'annuncio del rinnovo della collaborazione è stato dato in occasione della presentazione del nuovo Boieng 787 della flotta Neos che partirà giovedì per il suo primo volo da Milano Malpensa diretto a Guadalupa Pointe-à-Pitre, con a bordo proprio crocieristi Costa che imbarcheranno su Costa Pacifica per una crociera ai Caraibi.







