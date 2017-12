19 dicembre 2017

Luca Becce ha lasciato l'incarico di amministratore delegato di Terminal Darsena Toscana

La posizione di direttore generale è stata affidata a Marco Mignogna

Luca Becce ha lasciato l'incarico di amministratore delegato di Terminal Darsena Toscana (TDT), la società del Gruppo Investimenti Portuali (GIP) controllato da Infracapital ed Infravia che gestisce l'omonimo terminal per contenitori nel porto di Livorno. GIP ha specificato che Becce, che ricopre anche la carica di presidente dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali (Assiterminal), ha deciso di lasciare l'incarico in TDT per motivi strettamente personali, ma continuerà a far parte del senior management team aziendale di GIP con la responsabilità dello sviluppo del progetto Darsena Europa, che nella prima fase prevede la costruzione di un nuovo container terminal nel porto di Livorno.

A seguito della decisione di Becce, GIP ha affidato la posizione di direttore generale di TDT a Marco Mignogna che riferirà direttamente all'amministratore delegato del gruppo, Giulio Schenone. Mignogna, 53 anni, ha iniziato la sua carriera professionale nel 1992 in Voltri Terminal Europa (VTE) come project manager; nel 1995 è entrato a far parte del gruppo Contship Italia ricoprendo incarichi di responsabilità a La Spezia, Gioia Tauro e Livorno e dal 2009 ad oggi è stato presidente di Eurogate Tanger, in Marocco, con la responsabilità della gestione del terminal e dello sviluppo del business.

«Luca - ha ricordato Giulio Schenone - è stato con noi dal 2006 in SECH prima e dal 2013 come amministratore delegato di TDT, ed è una parte integrante della nostra “famiglia”. Comprendo le motivazioni che hanno portato a questa sua scelta, ma sono felice che continui a fare parte della nostra squadra. Al contempo, sono contento del “ritorno a casa” di Marco Mignogna che sicuramente ci potrà dare un significativo contributo di esperienza e al quale porgo i migliori auguri».



