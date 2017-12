19 dicembre 2017

Incidente mortale nel porto di Salerno

Un dipendente dei Magazzini Generali è stato travolto da un carrello elevatore

Oggi nel porto di Salerno ha perso la vita travolto da un carrello elevatore il quarantaduenne Beniamino Tafuri, dipendente dei Magazzini Generali, che lascia la moglie e una figlia di otto anni.

Si tratta - hanno sottolineato le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti - di «un'ennesima tragedia che rimette al centro dell'attenzione i temi della sicurezza sul lavoro nei porti italiani. Un'ennesima vittima, sul finire di questo anno che è stato costellato di incidenti e di morti sul lavoro. È evidente - hanno denunciato i sindacati - che gli sforzi prodotti fino ad oggi per la sicurezza sul lavoro nei porti non sono sufficienti e che si deve fare molto di più sul piano della prevenzione e della cultura della sicurezza, per garantire l'incolumità di chi ci lavora. Come ormai abbiamo ribadito più volte, è necessario che i provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 272/99 sulla sicurezza delle operazioni portuali ed in particolare i regolamenti attuativi del decreto legge 57/12 “Sicurezza nei luoghi di lavoro settore trasporti e microimprese” siano emanati al più presto. Alla famiglia di Beniamino va in questo momento tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Invitiamo pertanto tutti i porti italiani a indire almeno un'ora di sciopero di solidarietà con i lavoratori di Salerno».







